Stávající reforma penzijního spoření, kterou má aktuálně na stole Poslanecká sněmovna, by nakonec ještě mohla doznat změn. Ministerstvo financí chce podpořit vstup nových klientů do systému a zvažuje proto, že by do informační povinnosti o penzijku zapojilo také Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), která má na starosti důchody.
Změna by měla být uskutečněna přes již existující aplikaci na webu ČSSZ, která dnes po přihlášení lidem ukazuje výši jejich budoucího státního důchodu. Nově by do ní stát přidal i informace o penzijním spoření dotyčného nebo o tom, že si ho může založit. Zaměstnavatelé nový informační kanál vítají, penzijní společnosti jsou k tomu, jaký bude mít aplikace efekt, skeptické.
Co se dočtete dál
- Jak chce stát propojit data o státním důchodu a penzijním spoření.
- Jak mají podpořit vstup lidí do penzijka zaměstnavatelé.
- Jak se na novinku dívají penzijní společnosti.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace