Když dostane jakýkoliv politik za úkol srazit deficit státního rozpočtu, osvítí jej geniální myšlenka: zbavíme se úředníků a svět bude zase v pořádku. Napadlo to Petra Nečase, Petra Fialu a samozřejmě to muselo napadnout i Andreje Babiše.
Abychom byli hned na začátku upřímní, jediný, komu se to povedlo, byl první jmenovaný. Ale jen proto, že byla světová finanční krize (ke snížení počtu úředníků došlo v roce 2011), a navíc to nebylo na dlouho, takže na neslavném konci období jeho vládnutí byl jejich počet vyšší než na začátku. I tak se Petr Nečas stal na chvíli „hrdinou“, který obstál v boji proti úřednické hydře. Tedy proti lidem, kteří jsou v podání politiků hlavní příčinou, proč má státní rozpočet schodek rostoucí tempem, jež by mu záviděla každá černá díra.
Je to samozřejmě nesmysl, nicméně realita nikdy nebránila politikům, aby plnili byť nejbláznivější volební sliby.
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- Kdo z politiků chtěl propouštět úředníky?
- Jak se mění výdaje na platy?
- Co se dá čekat v dalších letech?
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