Skoro jedenáct milionů muselo před třemi lety zaplatit hlavní město za to, jakým způsobem se v lednu 2011 tehdy nový pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) snažil odstřihnout od éry svého předchůdce Pavla Béma. Hned po svém nástupu totiž propustil šéfa majetkového odboru magistrátu Petera Ďuricu, jenž patřil mezi blízké přátele jak Béma, tak odsouzeného podnikatele Romana Janouška. A podle švýcarské justice měl i podpisová práva k tamním Janouškovým účtům, na nichž byly stamiliony korun.

Ďurica se ale kvůli svému nedobrovolnému odchodu obrátil na soud a ten konstatoval, že vyhazov byl nezákonný – úředníci mu výpověď řádně nedoručili. Praha mu tak musela podat novou výpověď a současně doplatit ušlou mzdu za devět let ve výši téměř sedm milionů korun a k tomu další čtyři miliony na úrocích.

Spory přesto neskončily. Ďurica podal novou žalobu o další sumu.

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Co se dočtete dál

  • Proč chce Ďurica další peníze
  • Co rozčililo předsedkyni odvolacího senátu
  • V jakých dalších případech musel platit magistrát za nezákonný vyhazov
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