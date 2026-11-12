Nejlépe hodnocený stavitel v Česku. A také jediný, který má prestižní mezinárodní ocenění SuperBrands a nejvyšší rating AAA. Tak sama sebe popisuje společnost Ekonomické stavby, kterou založil a ovládá David Mencl. Za více než dvacet let má za sebou podle svých slov přes 12 tisíc postavených domů – k velké spokojenosti svých klientů.

Jeho podnikání má ale i odvrácenou stránku. Soudy opakovaně dospěly k tomu, že postupy skupiny, v jejímž čele Mencl stojí, jsou nemravné.

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Co se dočtete dál

  • Co konkrétně vytýkají soudy i klienti společnosti Ekonomické stavby.
  • Jak majitel firmy David Mencl reaguje na kritiku Ústavního soudu.
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