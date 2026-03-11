Bezcitné a parazitující jednání. Tak lze podle soudů popsat počínání dvaačtyřicetiletého Pavla Koloděje z Prahy. Ten se rozhodl vydělávat na chudých v problémech. Navenek se přitom tvářil, že jim chce pomoci.
Jeden z triků je ten, že v republice skoupil stovky nemovitostí, které dál pronajímá. Často právě chudým a ohroženým skupinám lidí. A jako pojistku je nechá podepsat bianco směnku – tedy s nevyplněnou sumou.
Tu vzápětí převede na firmu Farming, která ji pak – již s doplněnou sumou – vymáhá. Vzhledem k velmi přísnému zákonu se pak tito lidé jen velmi těžko brání, že směnka měla sloužit pouze jako jištění konkrétního smluvního vztahu a byla zneužita.
