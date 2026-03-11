Bezcitné a parazitující jednání. Tak lze podle soudů popsat počínání dvaačtyřicetiletého Pavla Koloděje z Prahy. Ten se rozhodl vydělávat na chudých v problémech. Navenek se přitom tvářil, že jim chce pomoci.

Jeden z triků je ten, že v republice skoupil stovky nemovitostí, které dál pronajímá. Často právě chudým a ohroženým skupinám lidí. A jako pojistku je nechá podepsat bianco směnku – tedy s nevyplněnou sumou.

Tu vzápětí převede na firmu Farming, která ji pak – již s doplněnou sumou – vymáhá. Vzhledem k velmi přísnému zákonu se pak tito lidé jen velmi těžko brání, že směnka měla sloužit pouze jako jištění konkrétního smluvního vztahu a byla zneužita.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.