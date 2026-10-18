Ještě před rokem ČD Cargo počítalo s tím, že bude dál propouštět zaměstnance po stovkách. Jen za rok 2025 odešlo asi 1400 lidí, především ve dvou velkých vlnách. A podobný počet měl podle tehdejších plánů odejít i letos.
Nový šéf firmy Radim Ječný ale otočil kormidlem na druhou stranu – útlumový program opustil a nákladní divize Českých drah teď znovu nabírá.
Co se dočtete dál
- Co se ve firmě změnilo?
- Koho teď ČD Cargo shání nejvíc a kolik nabízí?
- A byl útlumový program chybou?
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