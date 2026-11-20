Vlakoví dopravci budou muset upravit předpisy pro vypravování spojů z pražského hlavního nádraží a během dalších měsíců se to dotkne i dalších klíčových uzlů na české síti. Rozhodla o tom ministerská komise svolaná po úterní nehodě na pražském hlavním nádraží.
Je to průlomový závěr. Správa železnic se pokusí urychlit zprovoznění vlakového zabezpečovače ETCS na hlavním nádraží, které bylo původně plánované na rok 2029. Kromě spoléhání jen na technické prostředky ale komise dospěla k závěru, že je potřeba upravit i předpisy samotných dopravců.
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