Až v polovině prosince převezme RegioJet od Českých drah dálkovou linku R9 z Prahy do Brna přes Vysočinu, bude to zřejmě zcela bez nových souprav od polského výrobce Pesa Bydhošť. Podle informací HN to minulý týden ve čtvrtek oznámil RegioJet ministerstvu – a to mu zopakovalo, že za nedodržení řazení bude rozdávat pokuty. Tento průběh takzvaného kontrolního dne HN potvrdily čtyři zdroje obeznámené s jeho průběhem.
Co se dočtete dál
- Co RegioJet oznámil ministerstvu a jaká byla odpověď.
- Jak to bude se sankcemi.
- A v jakém stavu je dodávka a povolování nových vlaků.
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