RegioJetu se už začíná rýsovat půjčovna lokomotiv pro ostatní dopravce. Minulý týden převzal první čtyři zrekonstruované stroje řady 362.2, což jsou vlastně lokomotivy, se kterými před patnácti lety zahajoval provoz. Od poloviny prosince je sice bude potřebovat všechny pro sebe, to kvůli nedodání nových jednotek z polské Pesy Bydhošť, ale během následujícího roku z nich může postupně získávat zajímavý příjem.
HN zjistily podrobnosti o tom, jaké má RegioJet se staronovými stroji plány a kolik na jejich pronájmu může vydělat.
Co se dočtete dál
- Jaké má RegioJet s lokomotivami plány.
- Kolik bude pravděpodobně stát pronájem.
- A jak moc se to majiteli Radimu Jančurovi může vyplatit.
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