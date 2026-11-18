Téměř dvě třetiny lidí si myslí, že je dnes lépe než před rokem 1989, ukázal průzkum Kantaru pro ČT zveřejněný krátce před výročím sametové revoluce. Naopak mínění, že je hůř než před listopadovým převratem, zastává jen každý pátý Čech. To jsou docela příznivé výsledky. Jenže ti, kdo vidí svět kolem sebe černě, svými hlasy vydatně pomohli ke vzniku současné vládní koalice.
Co se dočtete dál
- Jak vidí Česko příznivci ANO a SPD a nevoliči.
- Co lidem nejvíc vadí.
- A jak by se k tomu měla demokratická opozice postavit.
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