V totalitě jsme strávili téměř 42 let. Za pět let uplyne stejná doba, kdy se naše země těší svobodě. Je možná načase ohlédnutí. Podařilo se dohonit to, o co jsme za těch 42 let totality přišli?

Třicet sedm let je strašně dlouhá doba. Narodily se skoro dvě nové generace a v České republice bude brzy žít více lidí, kteří nemají žádné osobní vzpomínky na komunismus, než těch, kteří ho – byť jako děti – pamatují. Proto má smysl podívat se na to, čeho se povedlo dosáhnout, z nadhledu.

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