Jak rychle se ztrácí svoboda. Ta svoboda, která je základem všeho. A kterou jsme právě oslavovali. Uzavřít se do totality se může nejen stát, ale mohou tak učinit i ti, kdo totalitu kritizují.
Když jsme teď na filozofické fakultě četli Moc bezmocných, nešlo si nevšimnout, že Václav Havel ani tak nekritizoval jádro komunistické ideologie, ale její uzavřenost. A tato uzavřenost hrozí stále. A ze všech stran.
Co se dočtete dál
- Jak uzavřenost ideologie vede k proměně v totalitu?
- Jak se projevuje nebezpečí, že kritici svobody sami zaujmou totalitní postoje?
- Jaké riziko představuje útok na osobu místo na argument v akademii a médiích?
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