Je to krajně neobvyklá a krajně znepokojivá situace. Nejvyšší správní soud nařídil opakování senátních voleb ve Žďáru nad Sázavou, protože při přepočtu hlasů zjistil, že ve volebních lístcích je takový chaos, že se vůbec nedá určit, kdo vlastně vyhrál. Je to sice jen jeden obvod z jednaosmdesáti, ale přesto si můžeme položit nepříjemné otázky – je volební proces v Česku důvěryhodný? A existuje vůbec způsob, jak se zpochybnění voleb vyvarovat?
Co se dočtete dál
- Jak neuvěřitelný chaos panoval ve volbách na Vysočině?
- Jaké další případy obrovských volebních chyb jsme zaznamenali?
- Co je příčinou volebních chyb, co jejich následkem hrozí a jak to řešit?
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