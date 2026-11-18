Teprve podruhé v historii Česka se budou opakovat volby do Senátu. Volební obvod č. 51 na Žďársku totiž přišel o nově zvoleného senátora Josefa Klementa (KDU-ČSL), který původně získal mandát letos v říjnu poté, co s náskokem jediného hlasu prošel do druhého kola voleb. V něm pak porazil starostu Nového Města na Moravě a bývalého předsedu Sociální demokracie Michala Šmardu. Nejvyšší správní soud ale výsledek voleb po přepočítání hlasů zrušil. Ty se proto budou muset opakovat.
Stížnost podal Radek Černý, kterého nominovala ODS s Piráty a hnutím STO. Právě on byl tím, kdo se o jeden hlas do druhého kola nedostal. Kandidovali ještě Radek Koten (SPD) a Radek Moos (SD-SN), ale jejich zisk v prvním kole byl proti první trojici mizivý.
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Nejvyšší správní soud si vyžádal hlasovací lístky z 26 okrsků, především těch, kde byl nečekaně vysoký počet neplatných hlasů. „Více či méně závažná pochybení shledal soud v patnácti z přezkoumávaných okrsků,“ uvedl soudce zpravodaj Milan Podhrázský.
Chyby bývají často, ale výsledky neovlivní
Podhrázský připustil, že podobné nepřesnosti provázejí sčítání velmi často. Vždy je ale mezi jednotlivými kandidáty takový rozdíl, že celkový výsledek nemohou ovlivnit. V případě rozdílu jediného hlasu to však neplatí a je proto nutné hlasování opakovat. Podle něj se nejednalo o úmyslné chyby. „Volební komise příliš spěchaly a nevěnovaly tomu dostatek péče,“ konstatoval.
Soud sice teoreticky mohl rozhodnout, že místo Klementa pošle do druhého kola Černého – a nechat opakovat jen to. Jenže to by musel mít jistotu, že v prvním kole skutečně dostal Černý více hlasů. Kvůli nedbalosti práce okrskových komisí a množství chyb to ale nebylo možné.
V jednom okrsku například komise neplatně vyřadila dva hlasovací lístky pouze proto, že byly natržené. Podle zákona je však neplatný pouze lístek přetržený, nikoli natržený, pokud z něj je patrná vůle voliče. V několika okrscích zase nesouhlasily počty vydaných obálek s počty získaných hlasů, a to dokonce o více než deset. V řadě okrsků byla dokumentace tak nepřehledná, že vůbec nebylo možné udělat zpětný přepočet.
Nebude se ale opakovat celý proces voleb, jen samotná hlasování. Lidé tak budou moci vybírat jen z pěti původně přihlášených. Termín musí prezident vyhlásit do třiceti dnů.
Šmarda už oznámil, že o zvolení bude znovu usilovat. „V říjnu jsem získal důvěru od 12 254 z vás. Nechci, aby žádný z těch hlasů propadl,“ uvedl. Podobně znovu do boje půjdou i jeho největší konkurenti Klement a Černý.
Je to teprve podruhé, kdy Nejvyšší správní soud volby do senátu nařídil opakovat. Poprvé to bylo před deseti lety v Mostě, kdy vyhrála lékařka Alena Dernerová za hnutí Severočeši. To samotné ale volbu poté napadlo – rozhádané hnutí totiž těsně před druhým kolem její kandidaturu stáhlo, což ovšem úředníci města nerespektovali. Soud dal hnutí za pravdu a přikázal volby zopakovat. Vyhrála je opět Dernerová, tentokrát již jako nezávislá. Volby následně měly dohru i před trestním soudem.
V roce 2004 sice Nejvyšší správní soud kvůli údajně nekorektní kampani zrušil senátní volby na Praze 11, ale jeho rozhodnutí vzápětí anuloval Ústavní soud a výsledek voleb tak platil.
Zmatky i v komunálních volbách
Letos ovšem soudy neobvykle často měnily výsledky komunálních voleb. A to i díky AI, kdy s její pomocí voliči analyzovali až příliš „neobvyklé“ výsledky v jednotlivých okrscích. V mnoha obcích a městech, kde byly těsné výsledky, proto krajské soudy dokonce změnily to, jaká strana se dostane do zastupitelstva. To se stalo například v Karviné, kde SPD k překonání pětiprocentní hranice chybělo 13 hlasů a do zastupitelstva se původně nedostalo. Soudní přepočet jí pak přiřkl dva mandáty. Naopak o dva mandáty přišlo na stotisícové Praze 10 uskupení Naše Praha 10, když zase po přepočtu kleslo pod pětiprocentní hranici.
Kvůli porušení zákona pak soudy dokonce ve čtyřech obcích volby zrušily a ty se tak budou muset opakovat. Třeba kvůli předvolební turistice a účelovému zápisu trvalého bydliště těsně před volbami. V Želechovicích na Olomoucku zas kvůli tomu, že se někdo v noci vloupal do volební místnosti a porušil pečeť na urně.
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