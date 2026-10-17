Pravda, jsou i horší porážky. Například v roce 1924 prohrál na olympijských hrách v Chamonix československý hokejový tým s Kanadou 0:30. To je ale tak jediné, čím se může Andrej Babiš a jeho tým utěšovat. ANO a ostatní vládní strany prohrály letošní senátní volby s opozicí 0:27.
Je to porážka nejen obludná, ale vpravdě historická – ještě nikdy se nestalo, aby v senátních volbách vyšla vláda úplně naprázdno.
Jak je to možné? Co teď může Babiš dělat? A k čemu to nejspíš povede?
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