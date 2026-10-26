Jednání o pražské koalici probíhají už více než dva týdny. A jedna věc už je zatím jistá: na spolupráci se dohodli Starostové a koalice Spolu pro Prahu (ODS a TOP 09). Obě uskupení získala po 17 mandátech, dohromady tak mají křehkou většinu 34 zastupitelů. Hledá se však stále třetí do party. A právě v tomto bodě se jednání protahuje. S kým bude nakonec pražská koalice sjednána?

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  • S kým nakonec bude pražská koalice sjednána.
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