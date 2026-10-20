Koalice v Praze má být sjednaná podle lídra pražských Starostů Petra Hlaváčka do pátku. Jednání by se ale mohla prodloužit. Piráti totiž podle informací HN odmítnou podmínky STAN na utvoření koalice. „Chceme dát protinabídku o rozvržení sil v radě,“ říká pirátský zastupitel a místopředseda vyjednávacího týmu Adam Zábranský. A do celé situace promlouvá i Praha sobě, která přišla s dalším překvapivým pokusem o obrat.
Vítězné hnutí STAN si po volbách jako hlavního partnera pro jednání o koalici vybralo Spolu (ODS a TOP 09) s lídrem Tomášem Portlíkem (ODS). Obě uskupení získala ve volbách po 17 mandátech a v 65členném zastupitelstvu by tak disponovala křehkou většinou 34 hlasů. Doposud se tak jednalo hlavně o tom, zda Starostové půjdou do dvojkoalice, nebo se k nim připojí ještě jeden subjekt – Praha sobě nebo Piráti. To se teď mění.
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