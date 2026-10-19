Resort kultury pod vedením ministra Oty Klempíře (Motoristé sobě) přišel po volbách se změnami, které opět vzbudily rozruch v kulturní obci. Nově se totiž mění podmínky pro získání státních dotací. A jejich součástí je i to, že příjemci dotací musí zajistit, aby nedocházelo k propagaci politických subjektů. Dopad by to mohlo mít i na velké festivaly a jejich doprovodný program, kde často vystupují i různé politické podcasty.
„Když berete státní peníze, nemůžete dělat na hudebním festivalu dvouhodinový politický statement protivládního nebo provládního člověka. Proč by tam měla být jakákoliv politická debata, když jsme jako ministerstvo plátci peněz a nelíbí se nám, když se na hudebních festivalech řeší politika? Dáváme na to peníze, jsou to naše podmínky,“ říká náměstek ministra kultury Adam Gody Kocián (Motoristé). V rozhovoru pro HN pak blíže vysvětluje, proč se změnily i podmínky pro obsazování lidí do dotačních komisí nebo proč se protahuje zrušení televizních poplatků.
Začněme s čerstvou novinkou. Ministerstvo přišlo s novými podmínkami pro rozdělování státních dotací, které výslovně zakazují využívání těchto peněz k politickým kampaním, agitacím nebo jednáním, které by mohly znevýhodnit konkrétní politické strany. Jak to máme chápat, je to bič na kritiky pana ministra?
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