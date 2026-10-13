Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) čelí v posledních měsících opakované kritice umělců. Naposledy jej vypískali na knižním veletrhu ve Frankfurtu, předtím na folklorním festivalu ve Strážnici. Nyní jeho ministerstvo přichází s novými podmínkami pro rozdělování státních dotací, které výslovně zakazují využívání těchto peněz k politickým kampaním. Umělci tvrdí, že to je bič na kritiky ministra a jeho kroků. Vedení resortu navíc výrazně zpřísňuje pravidla pro to, kdo v komisích může sedět – tím podle expertů způsobí, že odejdou umělci a rozhodovat budou jen úředníci. 

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Co se dočtete dál

  • Kdo nově bude rozhodovat o dotacích.
  • Čeho se umělci obávají.
  • Jak chtějí politici situaci řešit.
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