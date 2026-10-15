Ministerstvo kultury hasí průšvih svého motoristického náměstka Adama Godyho Kociána, který přirovnal památkáře k mafii a žertoval, že není dost koní, aby každý památkář měl v posteli jejich hlavu. „Až se vyřeší Česká televize, přijdou na řadu,“ holedbal se.

Kocián to pronesl na předvolebním setkání Motoristů sobě v Teplicích začátkem října. Reagoval tak na slovní nahrávku od předsedy Motoristů Petra Macinky, který opětovně zmínil starší motoristický vtip o „deratizaci“ úředníků. Informaci nyní přinesl Deník N, HN měly možnost si nahrávku s inkriminovanou pasáží rovněž poslechnout.

V mafiánském kontextu nalezení koňské hlavy v posteli představuje ultimátní varování nebo hrozbu smrti. Pro vedení ministerstva – byť pod vládou Motoristů – šlo tentokrát o nevhodný útok a ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková obdržela omluvu, byť neveřejnou. Proč kopání do památkářů vadí?

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