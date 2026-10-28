Vládní koalice v čele s Andrejem Babišem se dušuje, že chce jen změnit financování veřejnoprávních médií. A že v žádném případě není jejím cílem média ovládnout. Občanskou společnost, která se právě toho na základě zkušeností z jiných středoevropských zemí obává, pak označuje za partu hysteriků. Existuje přitom úplně jednoduchý způsob, jak by mohla všechny obavy vyvrátit, uklidnit situaci a zabránit statisícovým demonstracím.
Co se dočtete dál
- Co by mohla vláda udělat, aby společnost uklidnila.
- Jak by měl návrh, skrze který by slnila slib a zároveň nic nerozbila, vypadat.
- Jak rychle by šlo takový návrh předložit.
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