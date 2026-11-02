Premiér Andrej Babiš na to zase jednou vyzrál. Když je tolik lidí ochotno demonstrovat za zachování poplatků, z nichž se financuje veřejnoprávní televize a rozhlas, tak jim placení prostě umožní. Současně ale necouvne z plánu, po jehož prosazení bude moci vedení České televize a Českého rozhlasu média ovlivňovat přes finanční tlak. Připravil si tak půdu pro útok postavený na tom, že dobrovolné příspěvky obě instituce, jimž úkoly ukládá zákon, ani náhodou neufinancují. „Chcete, aby vaši zálibu a kšefty platili ostatní, kteří o to nestojí,“ dá se z pravděpodobného výsledku akce „dobrovolné poplatky“ vyvodit a použít to jak proti protestující veřejnosti, tak opozici.

Jenže to, že takové příspěvky v desetimilionové zemi nikdy nepřinesou stabilní proud financí, o něhož by se mohly veřejnoprávní instituce opřít, neznamená, že boj o zachování dnešního systému financování vedou pokrytci.

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Co se dočtete dál

  • Na co crowdsourcing nestačí.
  • Co by dárci v dnešní situaci získali.
  • Proč nyní má smysl nepopulární poplatky bránit.
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