Premiéra je třeba brát, coby nejmocnějšího muže v zemi, vážně. Neznamená to ovšem, že jeho slova musíme chápat – po vzoru členů a sympatizantů jeho hnutí – jako zjevenou pravdu. Znamená to hlavně, že jeho výroky je třeba podrobit serióznímu kritickému zkoumání. Pojďme se tedy podívat na premiérovu argumentaci v tématu, které je nyní zásadní pro českou politiku a společnost – v záměru převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Obstojí tvrzení a sliby Andreje Babiše ve světle kritiky?
Co se dočtete dál
- Opravdu existuje někdo, kdo veřejnou službu nevyužívá.
- Jak to, že Babiš předstírá, že stát se financuje jaksi sám a občané s tím nemají nic společného.
- Proč z výroků Andreje Babiše plyne pravý opak toho, co se pokouší tvrdit.
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