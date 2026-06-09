Premiéra je třeba brát, coby nejmocnějšího muže v zemi, vážně. Neznamená to ovšem, že jeho slova musíme chápat – po vzoru členů a sympatizantů jeho hnutí – jako zjevenou pravdu. Znamená to hlavně, že jeho výroky je třeba podrobit serióznímu kritickému zkoumání. Pojďme se tedy podívat na premiérovu argumentaci v tématu, které je nyní zásadní pro českou politiku a společnost – v záměru převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Obstojí tvrzení a sliby Andreje Babiše ve světle kritiky?

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Co se dočtete dál

  • Opravdu existuje někdo, kdo veřejnou službu nevyužívá.
  • Jak to, že Babiš předstírá, že stát se financuje jaksi sám a občané s tím nemají nic společného.
  • Proč z výroků Andreje Babiše plyne pravý opak toho, co se pokouší tvrdit.
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