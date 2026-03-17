Otázky Václava Moravce skončily, ale to nestačí. Je třeba ukončit ještě něco. Nedělní politickou debatu České televize jako takovou.
Je to přežitý a nefunkční televizní pořad. A OVM naší veřejnoprávní televize toho byly několik let jasným důkazem. Úzkostlivé lpění na tom, aby se v debatě objevili zástupci všech politických stran, vedlo jen k tomu, že se statisíce českých domácností dívaly u nedělního oběda hodinu a půl i déle na nesrozumitelné překřikování několika nepříliš sympatických lidí v oblecích a šatech. Rozhodně jim formát Otázek neudělal jasno v tom, co se zrovna děje v české politice. Jen rozproudil jejich emoce, zejména ty negativní, a utvrdil je v dojmu, že politika je špatná a lidem vzdálená. To není prospěšná služba koncesionářům.
Pořad Otázky Václava Moravce nepřinášel odpovědi. Jeho hlavní rolí nakonec byla jen povinná přehlídka sil, které momentálně řídí stát. Každá dostala pár minut na vysvětlení největších složitostí světa a výsledkem bývalo nejčastěji povrchní bojové pokřikování. Politikům se to líbilo. Mohli exhibovat a nemuseli se ani moc vybavovat fakty. Ani sebelepší moderátor by je v tom debatním guláši nemohl prověřit. Pro podrobné a kritické dotazování nebyl prostor, protože za pár desítek vteřin už musel dostat slovo další debatující v pořadí, a to už brečel jiný, že dlouho nemluvil, a dalšímu to bylo jedno, tak mluvil bez vyzvání a čtvrtý také něco říkal, ale nebylo ho slyšet…
Světlou výjimkou byly díly, kam si produkční tým Václava Moravce pozval odborníky. Najednou to byl jiný pořad. Koukatelný a hlavně nabízel šanci se dozvědět něco podstatného. Takový formát ale bohužel politikům nevyhovuje, protože jaksi nejsou vidět a o to jim jde nejvíc.
Pravidelnou televizní politickou debatu je třeba zrušit, nedává v dnešní hypermediální době smysl. Politické hádky mohou lidé pohodlně sledovat na sociálních sítích a také to zhusta dělají. V Otázkách se až na výjimky stejně neobjevovalo nic, co by si politici sami nedávali na své sociální profily.
Místo debaty by mohla veřejnoprávní televize nabídnout třeba každotýdenní highlighty z jednání sněmovny a Senátu. V souvislostech, s fakty. Redakci na to má velkou dostatečně.
Otázky Václava Moravce by pak ČT měla nahradit pořádným novinářským rozhovorem. Jeden na jednoho. Novinář a proti němu politik či úředník s odpovědností. Ne předseda poslaneckého klubu, který rozhoduje nejvýš o tom, jestli jsou během schůze všichni v práci. Ministr, premiér, náměstek, ředitel státní instituce, někdo, kdo o věcech rozhoduje a koho je třeba se ptát, co, jak a proč udělal. Novinářů má Česká televize dost. Železný, Takáč, Řezníčková a našli by se i další, kteří se umí ptát. Každou neděli klidně, hodinu maximálně, ne déle, a žádné futuristické studio. Když může BBC dělat klíčové rozhovory s premiéry na chodbě u okna do ulice, proč by to u ČT mělo být jinak.
Politické debaty ale zcela zmizet nemají. Je to dobrý formát před volbami, kterých máme v Česku dost. Tam se přehlídka základních názorů a postojů má divákům nabízet. Taková debata se má ideálně využít i tomu, aby straničtí lídři vyjasnili své obecné volební programy a upřesnili, co se chystají dělat po volbách.
Pokud chce Česká televize přibližovat veřejnosti dění ve vrcholové české politice, měla by také třeba zveřejňovat sestřihy ze sněmovních interpelací. Zástupci opozice tam někdy dělají práci novinářů, když se vlády a premiéra ptají na aktuální problémy a události. Mívají dobrý vhled do věci, jsou motivovaní vládní politiky trochu potrápit, a navíc by to velmi prospělo celému institutu interpelací, který je u nás třeba proti britskému parlamentu trestuhodně opomíjený. Dějí se tam občas velmi zajímavé věci.
A je toho víc, co by mohla Česká televize udělat pro lepší informování o domácí politice. Třeba by mohla do večerních zpráv umisťovat vlastní investigativní zjištění od redakce Reportérů. Dostalo by se jim mnohem lepšího vysílacího času. Klidně by mohlo jít i o lokální kauzy, politika se neděje jen v Praze.
Je tu také prostor pro politickou satiru. Sebevědomí politici to ustojí, ti ostatní si ji zaslouží a my diváci ji potřebujeme. Veřejnoprávní televize by se neměla bát satiry.
Měla by se vůbec přestat bát. Zejména toho, že bude mít nějaká politická strana o pět minut času na obrazovce než jiná. Pak by snad mohla plnit svoji veřejnoprávní funkci.
