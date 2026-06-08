Do Rady České televize v pátek poslanci zvolili opět její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Neuspěli naopak bývalí radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila vládní koalice ani opozice. Do rady sněmovna vyslala také bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Doplní ho Martin Chalupský, Lucie Plíšková a Petr Brozda. Neuspěl například bývalý ministr kultury Daniel Herman.
Volba byla veřejná, i když obvykle poslanci hlasují tajně. Poslanci obsazovali šest uvolněných míst, která svojí dnešní volbou obsadili. Podle předsedy sněmovní volební komise Martina Kolovratníka (ANO) jim funkční období začne dnem volby, tedy dneškem. Noví radní dnes potřebovali pro své zvolení nejméně 86 hlasů. Bradáč získal jeden hlas, Matocha tři.
Jejich volba byla ostře sledovaná a vyvolávala spory. Důvodem byla nahrávka, kterou zveřejnil bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner. Na něm hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že „ještě nedostal všechny peníze za tu volbu“. Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. „No, ještě 500,“ říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí. Bradáč a Matocha tvrdí, že se takový rozhovor reálně neodehrál, a odmítají obvinění, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Předseda koaličních Motoristů Boris Šťastný přesto ohlásil, že koalice je volit nebude.
Nově zvolenou radní Plíškovou navrhla společnost Victoria School. Získala 93 hlasů. Někdejšího televizního zpravodaje Chalupského, který získal 132 hlasů, tedy nejvíc ze všech, navrhla Nadace Naše dítě. Berkovec získal 92 hlasů. Nominant spolku pro studium duchovní hudby Musica Templi Petr Brozda získal 92 hlasů. Šlégr obdržel 91 hlasů. Moderátor a staronový radní Veselý získal 93 hlasů.
Kandidaturu Veselého opozice kritizovala a připomínala jeho výroky například na adresu slovenské političky Magdy Vášáryové. „Pan Veselý je nominantem, který rozhodně nepředvedl výkon, který by odpovídal etickému kodexu člena Rady České televize,“ řekl například předseda Starostů Vít Rakušan.
Prostřednictvím Rady České televize, která má 18 členů, uplatňuje veřejnost své právo kontrolovat toto veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát.
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