Německá vláda kancléře Friedricha Merze (CDU) šla na jaře 2025 do voleb se slibem snížit ceny elektřiny. Stejně jako český kabinet Andreje Babiše (ANO) ale naráží na to, kde na tyto úlevy, jež mají firmám a domácnostem snížit platby za energie, vzít. Německý rozpočet navíc pro rok 2027 počítá s vysokým schodkem kvůli investicím do infrastruktury a obrany. Navzdory napjatému rozpočtu se nyní Merzovi podařilo přesvědčit koaliční partnery, aby kývli na výrazné snížení spotřební daně z elektřiny. Opatření ještě musí schválit parlament.
Co se dočtete dál
- Kolik německé firmy a domácnosti ušetří. Pokryje to vyšší ceny elektřiny?
- Z čeho Německo zaplatí úlevy v cenách elektřiny.
- Jaké opatření chystá pro ceny benzinu a nafty.
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