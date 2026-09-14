Přes osmdesát procent Němců podle průzkumů důvěřuje Bundeswehru jako instituci. Ale jen necelých dvacet procent je přesvědčeno, že armáda by byla schopna v případě potřeby zemi ubránit před útokem. Tahle dvě čísla ilustrují dědictví „mýtu pacifismu“, budovaného od 60. let minulého století. Jde o přesvědčení, že Německu stačí k obhájení jeho postavení ve světě silná politika, diplomacie a ekonomika. Vysvětlují i pomalý rozjezd změny, pro niž se vžilo označení „Zeitenwende“, tedy historická změna.
Tu vyhlásil kancléř Olaf Scholz sice už tři dny po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022, ale fakticky se začala zavádět do praxe až poté, co Němce vyděsil návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Scholzův nástupce Friedrich Merz pak v březnu 2025 prosadil ústavní změnu dluhové brzdy a vláda v Berlíně se od té doby může na zbrojení zadlužovat.
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