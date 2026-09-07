Při zkušenosti s dosavadním výkonem české SPD se sice můžeme uklidňovat tím, že nejhorší, co se krajně populistické straně může přihodit, je vládní odpovědnost, ale drtivá výhra Alternativy pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku je příliš vážná na žonglování se slovy. Místo toho bychom si měli jednoznačně pojmenovat lekce, které z neschopnosti německých demokratických stran zastavit růst krajní pravice plynou pro Česko.
Tou první je, že voliči jsou unavení žvaněním a chtějí činy, které k něčemu povedou. Kancléř Friedrich Merz v pondělí odpoledne utvrzoval, že jeho vláda neuhne, reformy bude prosazovat, ale potřebuje se nějak napojit na emoce voličů. Racionální argumentace o nesmyslnosti některých programových bodů AfD nefunguje.
Co se dočtete dál
- Jak oslovit nespokojené voliče.
- Jak vypadá německý brexitový moment.
- Jak tohle kancléř může ustát.