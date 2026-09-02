Těžko říct, co ruští stratégové nyní chtějí víc: aby Evropané nadskakovali nervozitou při každé zprávě o požáru továrny nebo výpadku elektřiny, nebo aby si na tyto události zvykli tak, že je nevzruší, až se stane doopravdy něco velkého. To něco by pak znamenalo eskalaci probíhajícího konfliktu mezi Ruskem a demokratickým Západem. K této eskalaci podle mnoha názorů nyní Vladimir Putin směřuje.

Ano, ruskou logikou viděno, probíhá válka, jejíž součástí je jak „speciální vojenská operace“ na Ukrajině, tak verbování agentů na jedno použití v západní Evropě, kteří sestavují drony a zápalné nálože. Naposledy to ve středu potvrdil exprezident Dmitrij Medveděv, který na svém telegramovém účtu vyzval k bombardování německých továren jako odvetu za úterní kroky německé vlády proti Rusku, které jsou reakcí na přípravu dronového útoku v Lipsku.

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