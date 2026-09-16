Írán pochopil, čím může Západ vydírat: jsou to dvě úžiny, přes které plyne velká část světového obchodu se surovinami i zbožím. Kvůli špatné politice amerického prezidenta Donalda Trumpa a kvůli neschopnosti Evropanů vybudovat si sílu, kterou by mohli projektovat ve světě, teď musíme v zásadě tiše trpět a sledovat, jak na stojanech čerpacích stanic stoupá cena dieselu a dalších paliv až někam skoro k nebeským výšinám.
Co se dočtete dál
- Co je projev diletantismu americké politiky.
- Co všechno má podíl na vysoké ceně paliv.
- Jak reagují Evropané.