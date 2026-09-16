Írán pochopil, čím může Západ vydírat: jsou to dvě úžiny, přes které plyne velká část světového obchodu se surovinami i zbožím. Kvůli špatné politice amerického prezidenta Donalda Trumpa a kvůli neschopnosti Evropanů vybudovat si sílu, kterou by mohli projektovat ve světě, teď musíme v zásadě tiše trpět a sledovat, jak na stojanech čerpacích stanic stoupá cena dieselu a dalších paliv až někam skoro k nebeským výšinám.

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Co se dočtete dál

  • Co je projev diletantismu americké politiky.
  • Co všechno má podíl na vysoké ceně paliv.
  • Jak reagují Evropané.

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