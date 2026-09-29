Snížení spotřební daně na naftu, která začne od října opět platit, vyjde státní kasu na miliardu korun měsíčně. Vláda Andreje Babiše (ANO) tímto krokem řeší politicky citlivé téma drahé nafty, kterou už řidiči tankují v průměru za 50 korun za litr. A dokud ropa bude kvůli krizi v Hormuzu stát kolem 100 dolarů za barel, není reálné, že klesne.
Stát už spotřební daň v dubnu až červenci snížil a vyšlo ho to na 3,7 miliardy korun. I proto teď hledá další příjmy pro rozpočet a zavádí sektorovou daň. Tento krok však zasáhne jediného hráče na trhu: Orlen Unipetrol s polskými vlastníky. Majiteli jediných dvou rafinerií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou se to pochopitelně nelíbí.
Co se dočtete dál
- Jak velké je riziko, že Orlen Unipetrol bude hledat peníze v investicích.
- Jak odůvodňuje zavedení windfall tax ministerstvo financí.
- Jaký je rozdíl v přístupu Česka a Polska.