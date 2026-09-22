Po energetické firmě ČEZ se v Česku dalším cílem, který má zaplatit dopady globálních otřesů v cenách ropy, plynu a elektřiny, stala petrochemická firma Orlen Unipetrol. Ta provozuje jediné dvě tuzemské rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Vláda Andreje Babiše chce letos zdaněním hrubých rafinérských marží firmy získat asi 5,5 miliardy korun. Daň z mimořádných zisků (windfall tax) má platit i příští rok.
Nejen Česko se mimořádnou daní snaží řešit výrazný nárůst cen paliv, způsobený americkým útokem na Írán. Ministři financí šesti států EU tlačí na celoevropské řešení. A slovenský premiér Robert Fico vyzývá k uspořádání mimořádného summitu v Bruselu.
Co se dočtete dál
- Jaké dopady může mít windfall tax na Orlen Unipetrol.
- Jaké další státy windfall tax zavádí.
- Existuje šance na mimořádnou daň za celou EU.