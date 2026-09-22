Po energetické firmě ČEZ se v Česku dalším cílem, který má zaplatit dopady globálních otřesů v cenách ropy, plynu a elektřiny, stala petrochemická firma Orlen Unipetrol. Ta provozuje jediné dvě tuzemské rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Vláda Andreje Babiše chce letos zdaněním hrubých rafinérských marží firmy získat asi 5,5 miliardy korun. Daň z mimořádných zisků (windfall tax) má platit i příští rok. 

Nejen Česko se mimořádnou daní snaží řešit výrazný nárůst cen paliv, způsobený americkým útokem na Írán. Ministři financí šesti států EU tlačí na celoevropské řešení. A slovenský premiér Robert Fico vyzývá k uspořádání mimořádného summitu v Bruselu. 

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jaké dopady může mít windfall tax na Orlen Unipetrol.
  • Jaké další státy windfall tax zavádí.
  • Existuje šance na mimořádnou daň za celou EU.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.