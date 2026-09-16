Od krachu příměří Spojených států a Íránu na začátku července se situace na Blízkém východě jen zhoršuje. Zvláště po nedávných útocích na saúdskoarabský ropovod vedoucí do přístavu Janbu a obsazení ostrova Abú Músá s Íránem spřízněnými Húsíi. Po Hormuzské úžině, kudy jinak proudí pětina světové produkce ropy a paliv, je námořní doprava ohrožena i v dalším klíčovém uzlu – v úžině Báb al-Mandab v Rudém moři.
Analytici proto už neřeší zda cena ropy překročí 100 dolarů za barel, ale jak dlouho ropa na této ceně zůstane a jaké to bude mít dopady. Cena ropy Brent s dodáním za tři měsíce uzavírala ve středu kolem 107 dolarů za barel (159 litrů), což je o víc než 70 procent více oproti začátku letošního roku. Cena některých kontraktů ropy s okamžitým dodáním se v Evropě pohybovala přes 130 dolarů za barel.
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