Mariusz Wnuk udělal za dva roky, co řídí skupinu Orlen Unipetrol, několik zásadních rozhodnutí. Tím nejviditelnějším bylo zrušení výroby základních chemikálií v neratovické firmě Spolana nebo účetní „úklid“ v petrochemii po přecenění aktiv v rafinerii v Litvínově. Nejnověji se Orlen Unipetrol, který je vedle Polska a Litvy třetím místem, kde má energetický koncern Orlen vlastní rafinerie, bude muset vyrovnat se sektorovou daní. Ta přitom nezasáhne konečný zisk jako windfall tax zavedená předchozí vládou, ale cílí na hrubou rafinérskou marži. Tedy na rozdíl mezi nakoupenou ropou a prodanými produkty.
„Zisky z paliv pomáhaly petrochemii přežít, což daně omezí. Důsledkem bude nutnost snížit nebo odložit investice, které v Orlen Unipetrolu činí ročně kolem 10 miliard korun,“ řekl HN generální ředitel společnosti Mariusz Wnuk.
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- Jaký vidí šéf Orlen Unipetrolu rozdíl mezi windfall tax v Česku a v Polsku.
- Proč se mu postoj státu vůči jedinému výrobci paliv v Česku nelíbí.