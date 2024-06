Největší česká petrochemická skupina Orlen Unipetrol má po třech měsících nového šéfa. Čtyřčlenné představenstvo v úterý zvolilo do čela Mariusze Wnuka, který se stal i generálním ředitelem firmy. Naplnil se tak scénář, o němž psaly HN už v pátek. Do poloviny dubna vedl skupinu více než pět let Tomasz Wiatrak.

Wnuk je manažer spojený s Polskou poštou a také penzijním fondem Pocztylion – Arka PTE.

Místopředsedou představenstva Orlen Unipetrolu se stal Zbigniew Pawlucki, který do něj byl stejně jako Wnuk jmenovaný minulý týden. Pawlucki má zkušenosti z mateřského polského Orlenu, v minulosti zde působil jako ředitel pro investice. Řadovými členy představenstva zůstávají zatím jediný Čech Tomáš Herink, pod kterého spadá výzkum, vývoj a energetika, a Polák Adam Jarosz, který má pod sebou účetnictví, controlling a daně.

Představenstvo Orlen Unipetrolu bylo běžně šestičlenné, někdy mělo až sedm členů. Dá se proto předpokládat, že další jména mohou přibývat.

Orlen Unipetrol je největší petrochemická firma v Česku. Součástí polského Orlenu je od roku 2005. Patří pod ni jediné dvě tuzemské rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, chemička Spolana nebo největší síť čerpacích stanic Orlen Benzina. Loni měla skupina při tržbách 166,4 miliardy korun čistý zisk 5,2 miliardy. Minulý rok firma zpracovala 7,5 milionu tun ropy.

„Před skupinou Orlen Unipetrol a celým odvětvím stojí velký úkol v podobě transformace směrem k udržitelné budoucnosti a emisní neutralitě,“ řekl Wnuk po svém jmenování. Vedle této dlouhodobější výzvy musí firma podle něj také dokončit přechod rafinerie v Litvínově od ruské ropy. Plná náhrada za ruskou ropu, která do Česka míří ropovodem Družba, se dá čekat v roce 2025.

Změny v Orlen Unipetrolu jsou součástí změn, ke kterým dochází i v mateřské firmě. Jejím šéfem se v polovině dubna stal Ireneusz Fafara.