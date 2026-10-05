Nejen v tuzemské energetice byla instalace takzvaných fázových transformátorů v roce 2016 ostře sledovanou událostí. Mnohasettunová zařízení regulují přílivy zelené elektřiny z Německa a chrání tak českou energetickou síť před náhlými přetoky. Po deseti letech je však jeden ze čtveřice kolosů, které v souhrnu vyšly na 1,6 miliardy korun, nenávratně poškozen a je nutné jej vyměnit. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS již vybral nového dodavatele.

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Co se dočtete dál

  • Kdo dodá ČEPS nový transformátor.
  • Na kolik zařízení přijde.
  • Kdy poprvé vyšlo najevo, že transformátor není v pořádku.
  • Jaké další investice ČEPS chystá.
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