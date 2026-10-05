Německé společnosti Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes, Bosch, ale i další v autoprůmyslu byly celá desetiletí národní chloubou, jedním z klíčových exportních pilířů, ale také zárukou stabilního, dobře placeného zaměstnání. Teď se celý sektor potýká s krizí v rozsahu a hloubce, s jakými nikdo nepočítal. Její konec je zatím v nedohlednu.
Autoprůmysl, který je s ročním obratem přes půl bilionu eur největším průmyslovým odvětvím v Německu, ještě dlouho nebude z nejhoršího venku. Jeho pád se může dokonce zrychlit, nebudou-li co nejdříve přijata energická opatření. K uvedenému závěru dospívá studie, kterou poradenská firma Roland Berger zpracovala pro Manager Magazin.
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