Začínal v roce 1997 ve vývojovém oddělení Continentalu, významného světového výrobce pneumatik, brzdných systémů a dalších automobilových komponentů. U této hannoverské společnosti strávil devětapadesátiletý Erhard Barho, expert na technologii pneumatik a znalec nauky o materiálech, skoro veškerou svoji profesní dráhu.
Léta působil v zahraničí, řídil vývojové týmy v Mexiku, USA a dalších zemích. U koncernu udělal pozoruhodnou kariéru. Není divu, že se tento zkušený manažer dostal do hledáčku headhunterů, specializovaných personalistů, kteří aktivně vyhledávají a oslovují vhodné kandidáty na různé pracovní pozice.