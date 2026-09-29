Začínal v roce 1997 ve vývojovém oddělení Continentalu, významného světového výrobce pneumatik, brzdných systémů a dalších automobilových komponentů. U této hannoverské společnosti strávil devětapadesátiletý Erhard Barho, expert na technologii pneumatik a znalec nauky o materiálech, skoro veškerou svoji profesní dráhu.

Léta působil v zahraničí, řídil vývojové týmy v Mexiku, USA a dalších zemích. U koncernu udělal pozoruhodnou kariéru. Není divu, že se tento zkušený manažer dostal do hledáčku headhunterů, specializovaných personalistů, kteří aktivně vyhledávají a oslovují vhodné kandidáty na různé pracovní pozice.

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