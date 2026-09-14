Firma do přivedení zaměstnance ze zahraničí často investuje spoustu času a desítky tisíc korun. Pracovník s dvouletým vízem jí ale třeba už po pár měsících odejde ke konkurenci, kterou naopak jeho nábor v podstatě nic nestál. Zástupci byznysu na problém spojený zejména s Filipínci upozorňují dlouhodobě. Nyní přicházejí s návrhem, který by ho mohl částečně vyřešit.
Dříve firmy navrhovaly prodloužit půlroční lhůtu, po kterou musí pracovník s dvouletým pracovním povolením podle zákona vydržet u firmy, která ho do Česka přivedla. Tento nápad ale neprošel, a proto se zkouší jiný způsob. Nově se diskutuje o možnosti, aby se podnik, který k sobě pracovníka přetáhne, podílel na finančních nákladech spojených s jeho náborem.
Co se dočtete dál
- Jaké opatření by zástupci byznysu rádi prosadili.
- Na jakých nákladech by se v případě Filipínců nový zaměstnavatel podílel.
- Na co by novinka naopak neměla vliv.
- Jak letos narostla poptávka po Filipíncích.