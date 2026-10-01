Tuzemské firmy zatím letos přivedly do Česka zhruba o dva tisíce zahraničních zaměstnanců víc než loni. Zájem je zejména o Filipínce, ale také o pracovníky z Indie nebo Kazachstánu. U těchto destinací v poslední době poptávka převyšuje měsíční kvótu na počet pracovníků z dané země. Nyní je proto opět ve hře zvýšení tohoto stropu, což by nábor zrychlilo. Jednání už probíhají a jasno by mělo být brzy.
Co se dočtete dál
- Proč současné kvóty nestačí.
- V čem je u Indie a Kazachstánu situace jiná než v případě Filipín.
- Jaké navýšení byznys očekává.
- Jak se bude řešit posílení zastupitelských úřadů.
- Na které pozice cizinci nejčastěji přicházejí.
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