Tuzemské firmy zatím letos přivedly do Česka zhruba o dva tisíce zahraničních zaměstnanců víc než loni. Zájem je zejména o Filipínce, ale také o pracovníky z Indie nebo Kazachstánu. U těchto destinací v poslední době poptávka převyšuje měsíční kvótu na počet pracovníků z dané země. Nyní je proto opět ve hře zvýšení tohoto stropu, což by nábor zrychlilo. Jednání už probíhají a jasno by mělo být brzy.

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Co se dočtete dál

  • Proč současné kvóty nestačí.
  • V čem je u Indie a Kazachstánu situace jiná než v případě Filipín.
  • Jaké navýšení byznys očekává.
  • Jak se bude řešit posílení zastupitelských úřadů.
  • Na které pozice cizinci nejčastěji přicházejí.
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