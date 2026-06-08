Nedostatek sester v českých nemocnicích by mohly částečně vyřešit pracovnice z Filipín. Do jejich náboru se aktuálně pouští řada zdravotnických zařízení. Na zájem reaguje také vláda a od července výrazně zvýší kvóty pro vysoce kvalifikované zaměstnance z tohoto státu. Česko se navíc otevírá i odborníkům z dalších zemí.
V současnosti může do Česka přes vládní migrační program přijít každý rok 150 Filipínců na vysoce kvalifikované pozice. Tam patří mimo jiné právě i zdravotnický personál.
Co se dočtete dál
- O kolik roční kóta pro Filipíny naroste.
- Z jaké další země mohou nemocnice personál ve větším dovážet.
- Jak nábor zdravotníků na Filipínách probíhá.
- Co dalšího se u kvót pro cizince mění.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.