Nedostatek sester v českých nemocnicích by mohly částečně vyřešit pracovnice z Filipín. Do jejich náboru se aktuálně pouští řada zdravotnických zařízení. Na zájem reaguje také vláda a od července výrazně zvýší kvóty pro vysoce kvalifikované zaměstnance z tohoto státu. Česko se navíc otevírá i odborníkům z dalších zemí.

V současnosti může do Česka přes vládní migrační program přijít každý rok 150 Filipínců na vysoce kvalifikované pozice. Tam patří mimo jiné právě i zdravotnický personál.

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Co se dočtete dál

  • O kolik roční kóta pro Filipíny naroste.
  • Z jaké další země mohou nemocnice personál ve větším dovážet.
  • Jak nábor zdravotníků na Filipínách probíhá.
  • Co dalšího se u kvót pro cizince mění.
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