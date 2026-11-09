Kabinet Andreje Babiše (ANO) si po regulaci cen pohonných hmot otevírá cestu k zásahu do trhu s elektřinou a plynem. „Chceme mít možnost zastropovat ceny u výrobců,“ řekl premiér po pondělním jednání vlády.

Rostoucí ceny energií se mohou více projevit v příštím roce. Vláda proto chce mít možnost, jak „vyhlásit“ krizi, což by umožnilo krátkodobý zásah do trhu. Energetický zákon připravený na ministerstvu průmyslu by chtěl vicepremiér Karel Havlíček (ANO) ideálně „prohnat“ sněmovnou ve zrychleném čtení. Tedy do konce roku. Musí s tím ale souhlasit poslanecké kluby.

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Co se dočtete dál

  • Jak se může regulovat cena elektřiny z jednotlivých zdrojů.
  • Kolik by regulace mohla maximálně stát.
  • Zasáhne stát marže energetiků tak jako rafinerií?
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