Bude kopat za jih zadlužené eurozóny, nebo za přísný sever? Otázka, která podle obecného povědomí hraje klíčovou roli při výběru šéfa Evropské centrální banky, je pro dalších osm let zdánlivě vyřešena. V právě uplynulém týdnu se lídři členských států shodli na tom, že podpoří Pabla Hernándeze de Cose, který ve Frankfurtu řadu let zastupoval Španělsko. Tedy zemi, která během evropské dluhové krize požádala o pomoc pro svůj bankovní sektor a byla řazena do skupiny nejproblémovějších zemí označovaných nelichotivou zkratkou PIIGS. Po Italovi Mariu Draghim a Francouzce Christine Lagardeové, která z vedení ECB odejde předčasně, bude zosobněným „strážcem eura“ občan země, která se potácí pod váhou svých dluhů a kde politická scéna preferuje měkčí měnovou politiku.
Jenže de Cos se životní dráhou od svých předchůdců a i většiny šéfů centrálních bank včetně naší v důležitém aspektu odlišuje.
Co se dočtete dál
- Co se čeká od Španěla v čele ECB a v čem může být realita jiná.
- S kým bude Pablo Hernández de Cos ve Frankfurtu táhnout za jeden provaz.
- Co to znamená pro budoucnost eurozóny.
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