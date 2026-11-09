Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu dosáhla říjnová inflace v Česku 2,4 procenta. Jde o hodnotu blízkou dvouprocentnímu cíli ČNB, a dokonce mírně nižší než v září. Česká národní banka přesto na svém posledním zasedání rozhodla o zvýšení úrokových sazeb na 4,0 procenta, zatímco ECB, která v eurozóně čelí podstatně vyšší inflaci (čtyři procenta), ponechala svou hlavní úrokovou sazbu beze změny (na stále relativně nízké úrovni 2,5 procenta). Není tedy měnová politika ČNB až příliš přísná?
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