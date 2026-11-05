Centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu, od které se odvíjí cena peněz, o dalšího čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Repo sazba se tak vrátila na úroveň, na které byla do začátku února loňského roku, a je jasné, že se zpět hned tak nepodívá.

Kombinace několika faktorů nedává příliš prostoru pro pokles inflace a úrokových sazeb. Na světové úrovni jde především o události, které vedou k prudkému růstu cen surovin a komplikacím v logistice mezinárodního obchodu. Na domácí úrovni pak situaci zhoršuje rozsáhlé dotování ekonomiky prostřednictvím schodkových rozpočtů.

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Co se dočtete dál

  • Jak se změnily úrokové sazby?
  • Poroste inflace?
  • Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí?
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