Evropské banky jsou podle listopadové zprávy ECB Financial Stability Review odolné, rizika se však hromadí i mimo ně. Investiční fondy a další nebankovní instituce stále výrazněji financují dluhy států a jejich problémy se mohou přenést do celého finančního systému.
Vlády eurozóny potřebují stále více peněz na schodky i refinancování starších dluhů. Nebankovní instituce za poslední rok absorbovaly přes 30 procent čistých emisí státních dluhopisů se splatností nad pět let. Výnosy dluhopisů přitom dosahují mnohaletých maxim. Když výnosy rostou, ceny již vydaných dluhopisů klesají. Pokles cen dluhopisů snižuje hodnotu portfolií fondů. Pokud jsou fondy nuceny kvůli nedostatku likvidity dluhopisy prodávat, mohou jejich ceny dále klesat a výnosy růst. Státům se tím zdražuje financování nového dluhu i refinancování stávajících závazků.
Před únorovým startem konfliktu na Blízkém východě dosahovaly repo pozice hedgeových fondů zajištěné státními dluhopisy eurozóny 640 miliard eur. Při březnových turbulencích hedgeové fondy snížily objem těchto obchodů o 13 procent, zatímco ostatní sledované instituce jen o tři procenta. Tak rychlé stahování peněz z trhu může cenové výkyvy zesílit.
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Další slabinou je koncentrace investic. Americké technologické a AI společnosti tvoří podle ECB 16–26 procent akciových investic některých nebankovních institucí. Pokud inflace vyžene výnosy výše, mohou současně ztrácet dluhopisy i technologické akcie. Fondy pak čelí tlaku z více stran.
Banky mají zatím silnější výchozí pozici. Podíl problémových úvěrů významných bank eurozóny činil ve druhém čtvrtletí 2026 jen 2,2 procenta. S fondy je však pojí úvěry a financování. Ztráty nebankovních institucí se tak mohou promítnout do bank, zdražit úvěry firmám a oslabit ekonomiku. Při současně vysoké inflaci by ECB navíc měla menší prostor snižovat sazby. Zpráva tedy nepředpovídá krizi, ale ukazuje, kudy se může další otřes šířit.
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