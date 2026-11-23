Česká národní banka „vydala dluhopisy na DLT“, to je něco, co zaujme nejspíš opravdu jen finanční nerdy. Málokdy se totiž běžný člověk zajímá o útroby toho, jak fungují toky peněz mezi komerčními a centrálními bankami, případně mezi státy. Tahle zpráva si však pozornost zaslouží. A to i od těch, kdo běžně neřeší, na jakých systémech tyto penězovody stojí. Týká se totiž informace, v jakých penězích se bude za pár let obchodovat a jestli mezi nimi bude i koruna.
ČNB v říjnu a listopadu poprvé vydala svůj dluhopis v podobě tokenu. Vyzkoušela si na něm nákup, prodej i repo operaci. Všechny procesy běžely na infrastruktuře Centrálního depozitáře cenných papírů a obchody se vypořádaly téměř okamžitě. Jeden dluhopis měl hodnotu 10 000 korun, šlo tedy jen o test.
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem probíhala první emise dluhopisu ČNB jako tokenu na DLT?
- Jaké výhody může tokenizace přinést v oblasti rychlosti, nákladů a dostupnosti vypořádání obchodů?
- Jaké riziko znamená vznik sítí bez korunového jádra pro relevanci české měny?
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