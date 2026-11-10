Premiér Babiš se zlobí na guvernéra České národní banky Aleše Michla kvůli druhému letošnímu zvýšení úrokových sazeb. Není sám. Na „svého“ guvernéra se kvůli zvyšování úrokových sazeb zlobí i Donald Trump. V případě amerického prezidenta přitom nezůstalo jen u slovních výpadů. Jeho administrativa vůči některým členům vedení Fedu zahájila i vyšetřování. V tomto ohledu má ČNB štěstí. Po soudech její představitele česká vláda netahá.

Nespokojenost Trumpa a Babiše s politikou centrálních bank je přirozená. Nízké úrokové sazby povzbuzují ekonomiku i finanční trhy, což znamená spokojenějšího voliče. Neočekávaná inflace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami navíc prospívá státnímu rozpočtu díky vyšším příjmům a nižším nákladům na obsluhu dluhu. Samozřejmě jen do chvíle, než investoři zbystří a začnou požadovat náležitou kompenzaci za vyšší inflaci.

Centrální banky to mají jinak. Mandátem ČNB je péče o cenovou stabilitu. V případě Fedu se k tomu přidává také péče o zaměstnanost. Současná situace jim nedává příliš na vybranou. Jádrová inflace se delší dobu pohybuje nad dvouprocentním cílem a nyní se k ní přidává nákladový šok, který postupně vrací celkovou inflaci do pásma tři až čtyři procenta. Centrální banky v této situaci musí zajistit, aby se inflace na těchto úrovních příliš dlouho neohřála.

Nemohou se přitom spoléhat na příznivé okolnosti, jakou byl v našem případě letošní pokles cen potravin nebo jakou by mohlo být smírné vyřešení konfliktu mezi USA a Íránem. Pokles cen energií může v nejlepším případě pouze snížit potřebu dále zvyšovat úrokové sazby ze současných úrovní. Paradoxně jim situaci komplikuje boom AI, který v první fázi přináší růst investic a další nákladové tlaky. Situaci centrálním bankám neulehčuje ani uvolňování rozpočtové politiky, které je navíc v našem případě zaměřeno převážně na podporu spotřeby.

Být nepopulární je pro centrální banky známkou jejich dobré práce. Dlouhodobě to posílí jejich důvěryhodnost a v konečném důsledku bude znamenat nižší inflaci i nižší úrokové sazby pro všechny.

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