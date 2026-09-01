Setkání amerických centrálních bankéřů v Jackson Hole koncem minulého týdne bylo i prvním pro Kevina Warshe v pozici předsedy Rady guvernérů Federálního rezervního systému. Jednalo se také o jeho první výraznější vystoupení, dosud byl ve svých vyjádřeních spíše zdrženlivější a trhem se šířily obavy o nezávislosti Fedu pod vedením nominanta Donalda Trumpa. A z tohoto pohledu je vystoupení vnímáno pozitivně – prezident Trump sice může mít o nastavení sazeb své představy, Fed se ale podle všeho hodlá dál řídit především daty.
O tom, jak si Warsh představuje měnovou politiku, jsme dosud mnoho konkrétního nevěděli. Tradiční „forward guidance“, tedy snahu centrální banky předem navádět trhy, spíše zpochybňoval. A je pravda, že ani v Jackson Hole nenabídl jasnou představu o dalším vývoji úrokových sazeb. Jeho popis ekonomiky však řekl dle mého názoru více než dost.
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Warsh věnoval značnou pozornost přetrvávající inflaci. Ta není jen důsledkem cel či ropného šoku spojeného s americko-íránským konfliktem. Jádrové cenové tlaky se totiž v USA drží nad dvouprocentním cílem již delší dobu, zejména ve službách. Trh práce se navíc od konce loňska stabilizoval. Fed tak má menší důvod tolerovat vyšší inflaci ze strachu o zaměstnanost.
Dosavadní většina amerických centrálních bankéřů sázela na to, že jádrová inflace ve druhé polovině roku zpomalí. Jenže červencová data a odhad pro srpen ukazují meziměsíční tempo Fedem preferovaného cenového indexu kolem 0,25 procenta. To je citelně více než zhruba 0,17 procenta odpovídající dvouprocentnímu ročnímu cíli.
My v Komerční bance na základě dosavadního inflačního i očekávaného vývoje předpokládáme, že Fed zvýší sazby o čtvrt procentního bodu již na zasedání v září a poté znovu v prosinci. Další zvýšení může následovat v březnu příštího roku. Fed by se tak vydal cestou opatrného, ale zřetelného zpřísňování měnové politiky. Trh s takto významným zvýšením sazeb úplně nepočítá. Náš scénář by tak nahrával americkému dolaru na globálním devizovém trhu, pro středoevropské měny, včetně české koruny, by to naopak byl důvod pro omezení ziskového potenciálu.
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