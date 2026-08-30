Od roku 1982 mají centrální bankéři jednoznačný vrchol sezony v Jackson Hole. Šéf Fedu a jeho kolegové z celého světa v horském resortu ležícím poblíž hranice amerických států Wyoming a Idaho po tři dny přednášejí projevy, které bezprostředně hýbají trhy i dávají představu o dlouhodobé měnové politice, renomovaní ekonomové představují dosud nepublikované studie a na stole jsou i otázky plynoucí z vývoje technologií. Letošní ročník, který skončil v sobotu, byl ve znamení tématu finančních inovací, pod což spadá například vliv kryptoaktiv na měnovou politiku či otázka digitálních měn emitovaných centrálními bankami. Do titulků zpráv se dostal projev nového šéfa Fedu Kevina Warshe, který demonstroval odhodlání zakročit proti inflaci a současně nedávat trhu tolik vodítek jako dosud. Současně se američtí hostitelé snažili uklidnit své evropské kolegy zneklidněné nedávnou sólovou akcí amerického ministerstva financí.
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